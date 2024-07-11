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Соболева за тонировку машины оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста (Mash)

Соболева за тонировку машины оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста (Mash)

Нападающего «Спартака» оштрафовали сотрудники ДПС за тонировку, сообщил телеграм-канал Mash. Сотрудники остановили Александра Соболева, находившегося за рулем Гелентвагена, 2 июля на Воробьевых горах.

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