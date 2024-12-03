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Акция «Ёлочный круговорот» стартует в Москве 2 января

Акция «Ёлочный круговорот» стартует в Москве 2 января

В Москве традиционная акция «Ёлочный круговорот» начнётся 2 января и продлится до 28 февраля. Жители смогут сдать новогодние деревья на эффективную утилизацию в специализированные пункты приёма, которые будут работать ежедневно в разных округах города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

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