Акция «Ёлочный круговорот» стартует в Москве 2 января

В Москве традиционная акция «Ёлочный круговорот» начнётся 2 января и продлится до 28 февраля. Жители смогут сдать новогодние деревья на эффективную утилизацию в специализированные пункты приёма, которые будут работать ежедневно в разных округах города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.