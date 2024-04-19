В Ростове-на-Дону рассказали, какие образовательные проекты реализуют в новых регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля, ФедералПресс. На базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) состоялось важное семинар-совещание для руководителей образовательных организаций новых субъектов России.
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