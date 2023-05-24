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В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации на 168 квартир

В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации на 168 квартир

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной парковкой в рамках реализации программы реновации на востоке столицы, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

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