В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации на 168 квартир

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной парковкой в рамках реализации программы реновации на востоке столицы, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной парковкой в рамках реализации программы реновации на востоке столицы, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
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