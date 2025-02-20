SHOT: Boeing планирует вернуться на российский рынок

Американская компания Boeing намерена вернуться на российский рынок. Как пишет Telegram-канал Shot, компания намерена разрешить российским авиакомпаниям закупать самолёты и запчасти, при этом хочет взамен получить российский титан.
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