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Сотрудники полиции в Тульской области провели профилактическое мероприятие с детьми из ЛНР

В Алексинском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с центром дополнительного образования детей Тульской области в рамках регионального образовательного проекта «Автоград.

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