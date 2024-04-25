В МИД России пообещали ответ в случае конфискации активов Западом

Россия будет задействовать все механизмы и инструменты, чтобы ответить на конфискацию своих активов, если западные страны примут такое решение, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
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