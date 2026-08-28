Коллектив МБУ «Новоаннинский КДК» от всей души поздравляет Московкина Антона с Днём рождения! Желаем Вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессиональных успехов.
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Коллектив МБУ «Новоаннинский КДК» от всей души поздравляет Московкина Антона с Днём рождения! Желаем Вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, бодрости духа и новых профессиональных успехов.
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