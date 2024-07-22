Театр абсурда
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Театр абсурда

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Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России

Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России

Нападения этно-бандитов на военнослужащих, участников Операции в разных городах России становятся системой.

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Комментарии
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лина любимцева
Россия и русские повторят судьбу  ПАЛЕСТИНЫ после того, как  запустила  на свою территорию чужаков? И те начали творить что попало и что заблагорассудится, не встречая сопротивления?...Вначале  местами появится проволока, потом резервации, а потом и ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ?!!... Ничто не ново под Луной. Просто ВОВРЕМЯ МОЗГИ ВКЛЮЧАТЬ НУЖНО!!
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11 час.
лина любимцева
Прежде всего нужно прекратить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию России!!!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Точно. Избиение человека, нанесение ему травм, это НЕ ХУЛИГАНСТВО!! Это уголовное преступление.  Наши следователи скоро убийства мигрантами будут квалифицировать как &quot;злостное хулиганство&quot;, в лучшем случае. А суды будут принимать дела с такой квалификацией. Россияне НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ!
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10 час.

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