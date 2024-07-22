Нападения этно-бандитов на военнослужащих, участников Операции в разных городах России становятся системой.
Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России
Комментарии
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лина любимцева
Россия и русские повторят судьбу ПАЛЕСТИНЫ после того, как запустила на свою территорию чужаков? И те начали творить что попало и что заблагорассудится, не встречая сопротивления?...Вначале местами появится проволока, потом резервации, а потом и ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ?!!... Ничто не ново под Луной. Просто ВОВРЕМЯ МОЗГИ ВКЛЮЧАТЬ НУЖНО!!
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11 час.
лина любимцева
Прежде всего нужно прекратить бесконтрольный въезд мигрантов на территорию России!!!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Точно. Избиение человека, нанесение ему травм, это НЕ ХУЛИГАНСТВО!! Это уголовное преступление. Наши следователи скоро убийства мигрантами будут квалифицировать как "злостное хулиганство", в лучшем случае. А суды будут принимать дела с такой квалификацией. Россияне НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕНЫ!
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10 час.
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