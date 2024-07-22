Этнобандиты обозвали бойцов "русской свиньей", православные храмы окружают колючей проволокой: Обзор "дружбы народов" в России

лина любимцева

Россия и русские повторят судьбу ПАЛЕСТИНЫ после того, как запустила на свою территорию чужаков? И те начали творить что попало и что заблагорассудится, не встречая сопротивления?...Вначале местами появится проволока, потом резервации, а потом и ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ?!!... Ничто не ново под Луной. Просто ВОВРЕМЯ МОЗГИ ВКЛЮЧАТЬ НУЖНО!!