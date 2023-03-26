Казахстан больше не будет помогать России обходить санкции

Запад жестко поставил перед Астаной вопрос: с кем она? Ответ нас не радует Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Дмитриев Всеволод Шимов Дмитрий Ежов С 1 апреля в Казахстане заработает онлайн-система для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны, с помощью которой власти республики намерены продемонстрировать Западу, что не помогают России обходить санкции через систему параллельного импорта, пишет портал Eurasianet.