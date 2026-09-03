Xiaomi раскрыла характеристики аккумулятора и конструкции смартфона 18 Fold

Китайская компания Xiaomi продолжает продвижение к дебюту своего нового складного смартфона Xiaomi 18 Fold, который будет официально представлен 7 сентября.
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