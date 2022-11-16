Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал условия для переговоров с Украиной. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Телеграм-канале: Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими, выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними.
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