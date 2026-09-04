Ученые Сбера разработали ИИ-инструмент для анализа человеческого поведения

Ученые центра практического ИИ Сбера, сотрудники и студенты НИУ ВШЭ, а также эксперты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН представили нейросеть, которая может распознавать эмоции, оценивать видимые черты личности и выявлять амбивалентность, сообщает пресс-служба Сбера.
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