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Якубов о финале Кубка Гагарина: «51 на 49 в пользу Ярославля. Никитин извлек уроки из прошлогоднего финала с «Магниткой»

Якубов о финале Кубка Гагарина: «51 на 49 в пользу Ярославля. Никитин извлек уроки из прошлогоднего финала с «Магниткой»

– Что ждете от финала? – Зрелища. Безупречная организация «Локомотива» против, скажем так, организованного хаоса «Трактора».

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