Магнитные бури обрушатся на Землю из-за выбросов плазмы на Солнце

www.globallookpress.com/McPHOTO Множественные выбросы плазмы на Солнце спровоцируют сильные магнитные бури на Земле 8 и 9 сентября.
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