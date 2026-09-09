NextEra Energy проводит глобальный инвесторский тур на фоне подготовки крупнейшего слияния с Dominion Energy

Американский энергетический гигант NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), крупнейшая по капитализации инфраструктурная и электроэнергетическая компания Северной Америки, объявил об организации серии встреч топ-менеджмента с институциональными инвесторами и аналитиками на протяжении сентября и начала октября 2026 года.