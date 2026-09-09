MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NextEra Energy проводит глобальный инвесторский тур на фоне подготовки крупнейшего слияния с Dominion Energy

NextEra Energy проводит глобальный инвесторский тур на фоне подготовки крупнейшего слияния с Dominion Energy

Американский энергетический гигант NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), крупнейшая по капитализации инфраструктурная и электроэнергетическая компания Северной Америки, объявил об организации серии встреч топ-менеджмента с институциональными инвесторами и аналитиками на протяжении сентября и начала октября 2026 года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым