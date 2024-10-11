Политолог назвал Прибалтику и Польшу агрессорами после угроз генерала Анджейчака

Вероятно, угрозы польского генерала Раймунда Анджейчака о возможном «ударе по Петербургу» были связаны с тем, что Польша и страны Прибалтики стремятся стать «форпостом американских интересов в Европе», считает политолог Иван Мезюхо.
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