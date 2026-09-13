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Флик о двух голах «Леванте» в конце игры: «Если «Барселона» играет не на 100%, такое будет происходить. Я виноват, хотел дождаться паузы на прием воды, прежде чем сделать замены»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча между «Барселоной» и « Леванте » (4:2). «Начало было лучшим отрезком в матче.

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