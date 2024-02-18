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Спички - не игрушка

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"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

"Русские, мы всё поняли". Банановое эмбарго сработало. Вооружение отозвано, а эквадорцы едут в Москву просить прощение

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После того, как власти Эквадора приняли решение передать американцам советскую продукцию ВПК, а те, в свою очередь, намеревались экспортировать всё это в Шумерию, наши просто захлопнули калитку щедрости и заявили об остановке импорта бананов.

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