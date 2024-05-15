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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ в ночное время

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ в ночное время

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении цели.

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