О режиме работы «Примсоцбанка» в День защитника Отечества

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет вас с наступающим Днём защитника Отечества и уведомляет о режиме работы Банка: 22 февраля – обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час; 23 и 25 февраля – выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется; 24 февраля офисы работают по режиму субботнего дня; С 26 февраля обслуживание клиентов ведется в стандартном режиме.