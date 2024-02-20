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О режиме работы «Примсоцбанка» в День защитника Отечества

О режиме работы «Примсоцбанка» в День защитника Отечества

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет вас с наступающим Днём защитника Отечества и уведомляет о режиме работы Банка: 22 февраля – обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час; 23 и 25 февраля – выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется; 24 февраля офисы работают по режиму субботнего дня; С 26 февраля обслуживание клиентов ведется в стандартном режиме.

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