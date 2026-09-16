Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа дал концерт к 85-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся памятный концерт Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, посвященный 85-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда.
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