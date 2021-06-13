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Польские журналисты встревожены формированием новой группы ВС РФ в Калининграде

Польские журналисты встревожены формированием новой группы ВС РФ в Калининграде

Как отмечается, польские журналисты были встревожены информацией о российских войсках. В материале приводится мнение военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который заявил, что переформатирование частей ВС РФ в Калининграде ведется уже давно.

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