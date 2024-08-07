Число 666 у славян – число живущего Число 666 (шестьсот шестьдесят шесть) очень пугает людей находящихся на низком уровне развития, их приучили, что 666 — это число сатаны, «число зверя», так написано в современной Библии: «Здесь мудрость.
Магический квадрат
Комментарии
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Ан ШХ
Магия чисел неотрывна от нашего мира. Числа входят в одну из составляющих триединства мира - Меру, да и вторая составляющая триединства - Информация, сейчас передаётся числовым кодом. Да и по сути первая составляющая - Материя, в своей форме содержит цифры. Символ 666 действительно обозначает живущего, ибо символизирует заземление на трёх уровнях. Соответственно символ 999 подразумевает переход к Небесному, высшему энергетическому уровню существования. Всем добра и единства.
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