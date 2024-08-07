Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ан ШХ
    Магия чисел неотрывна от нашего мира. Числа входят в одну из составляющих триединства мира - Меру, да и вторая состав...Магический квадрат
  • Воробей
    Чем более высок внутренний уровень негативности у человека, тем легче он становится жертвой внешних искушений, описан...Противостояние от...
  • ММ
    Активная защита- смотря прямо в глаза мысленно пожалеть вампира! Найти за что и пожалеть. Искренне и от души. Вампиры...Противостояние от...

Магический квадрат

Магический квадрат

Число 666 у славян – число живущего Число 666 (шестьсот шестьдесят шесть) очень пугает людей находящихся на низком уровне развития, их приучили, что 666 — это число сатаны, «число зверя», так написано в современной Библии: «Здесь мудрость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ан ШХ
Магия чисел неотрывна от нашего мира. Числа входят в одну из составляющих триединства мира - Меру, да и вторая составляющая триединства - Информация, сейчас передаётся числовым кодом. Да и по сути первая составляющая - Материя, в своей форме содержит цифры.  Символ 666 действительно обозначает живущего, ибо символизирует заземление на трёх уровнях. Соответственно символ 999 подразумевает переход к Небесному, высшему энергетическому уровню существования. Всем добра и единства.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх