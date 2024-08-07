Магический квадрат

Ан ШХ

Магия чисел неотрывна от нашего мира. Числа входят в одну из составляющих триединства мира - Меру, да и вторая составляющая триединства - Информация, сейчас передаётся числовым кодом. Да и по сути первая составляющая - Материя, в своей форме содержит цифры. Символ 666 действительно обозначает живущего, ибо символизирует заземление на трёх уровнях. Соответственно символ 999 подразумевает переход к Небесному, высшему энергетическому уровню существования. Всем добра и единства.