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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. Его спасал Шаман-индеец из Майами (Mash)

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста, Тимма после расставания с Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды.

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