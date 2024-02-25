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Нуланд: Выделяемые Украине деньги вернутся в экономику США

Нуланд: Выделяемые Украине деньги вернутся в экономику США

Основная часть средств, выделенных на помощь Киеву, вернется в экономику США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Наверно, можно считать, что деньги вернутся в США в двойном размере. Первый транш - это оплата производимого в США оружия. Второй транш должен состояться позже - ведь деньги Украине выделяются в форме долга, который придётся погашать - Стоит вспомнить известный поставки по  &quot;лэндлизу&quot;, который СССР погашал десятки лет.
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