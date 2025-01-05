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НАТО требует от Великобритании усилить оборону против российской угрозы

НАТО требует от Великобритании усилить оборону против российской угрозы

НАТО призывает Лондон увеличить расходы на ПВО и ПРО из-за недавних российских ударов на Украине. Великобритания сталкивается с нехваткой защиты критической инфраструктуры, в связи с новыми угрозами от ракет средней дальности "Орешник".

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