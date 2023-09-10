Сексолог раскрыла, что мужчин интересует в женщинах в первую очередь

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО>ЗдоровьеПодписатьсяСексолог раскрыла, что мужчин интересует в женщинах в первую очередь — Папа, а что со мной будут делать?— Ничего. Ничего. Ты должна скромно опустить глазки и сказать «да», и всё будет кончено.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир АлтайцевЖерди ( худые, стройные) шибко злоеб....е.. Потому, если не уверен в своих силах, обходи их дальней дорогой, не будет с ней счастья.Ответить16 час.
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