В Роспотребнадзоре рассказали, как вычислить свой идеальный вес

Лишний вес существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистые проблемы, рак и диабет. Согласно последним данным исследований, проблема ожирения становится все более острым вопросом, особенно в контексте заболеваемости среди детей.
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