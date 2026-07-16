Комитет Совфеда поддержал закон о рекламе российских виноделен

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал закон, разрешающий размещение рекламы винодельческих хозяйств на территории субъекта РФ, в границах которого они расположены.
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