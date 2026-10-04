Как разумно освоить участок на склоне: от замера перепада до террас

Когда мне впервые пришлось иметь дело с участком, где верхняя точка заметно выше нижней, первой мыслью было как можно скорее вызвать технику и выровнять всё под одну плоскость.
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