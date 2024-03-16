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В интернет случайно утекли фото нового Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi начала продажи среднеразмерного внедорожника Pajero Sport в далеком 1996 году. Но если в первой генерации машина была построена на платформе оригинального «Паджеро», то во второй переехала на архитектуру пикапа L200.

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