Планы ВС России в зоне СВО могут быть под угрозой срыва. Подсказку врагу дали свои же, заметил Виктор Баранец.
Планы ВС России в зоне СВО под угрозой срыва: Подсказку врагу дали свои же - Баранец
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
где военная цензура?
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12 час.
TS
Tatiana Shpakova
По TV показывают и рассказывают все в подробностях ! С адресами и фамилиями ….
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9 час.
Дмитрий Гурин
Думаю что там все под контролем, все корреспонденты получают пропуска на выезд (выход) в зоны БД с разработкой планов их быстрого дера, чего иногда не получается, и скорее всего с проверкой видеоматериалов. Что то я не видел по зомбоящику видео в прямом эфире прям где то в степях или на улицах, ну разве что уже на отвоеванных и осваиваемых территориях и то без критичных данных по местности. Хотя во вторую Кавказскую корреспондентов практически вообще почти не наблюдалось, не те времена были. быстро передать инфу было не возможно. Может и сейчас их репортажи попридерживать стоит на всякий ....................
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7 час.
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