Планы ВС России в зоне СВО под угрозой срыва: Подсказку врагу дали свои же - Баранец

Дмитрий Гурин

Думаю что там все под контролем, все корреспонденты получают пропуска на выезд (выход) в зоны БД с разработкой планов их быстрого дера, чего иногда не получается, и скорее всего с проверкой видеоматериалов. Что то я не видел по зомбоящику видео в прямом эфире прям где то в степях или на улицах, ну разве что уже на отвоеванных и осваиваемых территориях и то без критичных данных по местности. Хотя во вторую Кавказскую корреспондентов практически вообще почти не наблюдалось, не те времена были. быстро передать инфу было не возможно. Может и сейчас их репортажи попридерживать стоит на всякий ....................