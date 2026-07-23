В Грузии и Абхазии зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией

Часть территорий Грузии и Абхазии подверглась отключениям электроэнергии. В столице Грузии Тбилиси, а также в ряде других городов страны и в Абхазии коммунальные службы зафиксировали массовый сбой снабжения электричеством.
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