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FiNE NEWS

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В Грузии и Абхазии зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией

Часть территорий Грузии и Абхазии подверглась отключениям электроэнергии. В столице Грузии Тбилиси, а также в ряде других городов страны и в Абхазии коммунальные службы зафиксировали массовый сбой снабжения электричеством.

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