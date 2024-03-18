Бедард набрал 53 очка в дебютном сезоне в НХЛ. Это лучший результат среди первых номеров драфта с 2017 года

Форвард «Чикаго» отметился 2 (1+1) баллами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2). На счету 18-летнего канадца стало 53 (21+32) очка в 54 играх при полезности «минус 37».
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