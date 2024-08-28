В России спрос на новые китайские автомобили вырос за год в 2,26 раза

В России спрос на новые китайские автомобили в январе – июле 2024 года увеличился в 2,26 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании "Авито Авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
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