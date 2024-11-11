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ГАИ показала видео с места смертельного ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

ГАИ показала видео с места смертельного ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Накануне вечером китайский кроссовер на полном ходу влетел в стоящую на обочине фуру. Есть жертвы.Нижегородская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места смертельного ДТП на трассе м-12  в Нижегородской области.

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