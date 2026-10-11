Кнопок все меньше, экранов все больше: новые авто перестали по-хорошему удивлять

Автомобили на дорогах все труднее отличить друг от друга. Экраны в салонах растут, а кнопок и всего, к чему хочется прикоснуться рукой, становится меньше.
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