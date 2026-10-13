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This Ultra-Rare Gas Could Become An Ace In Canada’s Hands

Back in July, the U.S. slapped an extra 50% duty on a wide range of Canadian exports, including items like dairy, alcohol and cement, with the Trump administration citing alleged Canadian trade discrimination against various U.

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