This Ultra-Rare Gas Could Become An Ace In Canada’s Hands

Back in July, the U.S. slapped an extra 50% duty on a wide range of Canadian exports, including items like dairy, alcohol and cement, with the Trump administration citing alleged Canadian trade discrimination against various U.
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