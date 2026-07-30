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В постсоветской стране начались перебои с топливом и питьевой водой из-за Украины

В постсоветской стране начались перебои с топливом и питьевой водой из-за Украины

В Молдавии начались перебои с топливом и питьевой водой. Об этом сообщает Deutsche Welle. Проблемы у постсоветской страны начались из-за ударов украинских дронов по российским заводам в Новороссийске и объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Как заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан, в результате серии атак были ограничены поставки казахстанской нефти на румынский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Petromidia.

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