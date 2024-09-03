Рецепт любимого салата Кейт Миддлтон, который помогает ей худеть в короткие сроки

Фигура принцессы Уэльской Кейт Миддлтон неизменно вызывает восхищение и зависть. Многие полагают, что секрет ее стройности кроется в генетике, но мало кто знает, что значительную роль в поддержании идеальной формы играет особый салат, который Кейт готовит на регулярной основе.
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