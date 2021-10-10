Осенью на военную службу в Приморье будет призвано более 1,4 тысячи человек. Об этом на пресс-конференции в правительстве региона заявил военный комиссар Приморского края, заместитель председателя призывной комиссии, полковник Николай Тригубко.
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