Молодожены сорвались с водопада в Бразилии, у них осталась маленькая дочь.В муниципалитете Коронел‑Фабрисиану (штат Минас‑Жерайс) произошла трагедия — 21‑летний Кайк де Оливейра Гомес и 19‑летняя Кеври Келлем Диас Силва сорвались с водопада Кашоэйра‑да‑Лимейра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Равноправие, учт...
- Суслов заявил о с...
- Принца Гарри и Ме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым