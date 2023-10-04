Марочко: ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Краснолиманском направлении

ВСУ безуспешно пытаются переломить ситуацию в свою пользу на Краснолиманском направлении. За несколько дней они совершили около 10 крупных атак на Сватовско-Кременском участке, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.