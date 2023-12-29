Фигурист Петр Чернышев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Точки сбора подписей располагаются в торговых центрах и общественных пространствах В Москве ведется сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Владимировича Путина на следующих выборах президента России.
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