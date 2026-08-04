Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который даёт возможность некоторым категориям бывших осуждённых, освобождённых условно-досрочно, служить по контракту не только в боевых частях, но и в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и вспомогательных подразделениях.
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