Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который даёт возможность некоторым категориям бывших осуждённых, освобождённых условно-досрочно, служить по контракту не только в боевых частях, но и в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и вспомогательных подразделениях.