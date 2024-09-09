Режим работы дворцов Русского музея и Михайловского сада изменился

Гостей и жителей города просят заранее планировать свой визит Вносятся изменения в расписания Русского музея и Михайловского сада на время Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
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