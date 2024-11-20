Фото звёзд тогда и сейчас

Обычно, когда мы видим имя звезды кино, то нам вспоминаются фильмы, в которых она снималась. Например, при упоминании Сандры Буллок на ум могут прийти такие киноработы, как «Скорость», «Мисс Конгениальность» или «Дом у озера».