Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Фото звёзд тогда и сейчас

Фото звёзд тогда и сейчас

Обычно, когда мы видим имя звезды кино, то нам вспоминаются фильмы, в которых она снималась. Например, при упоминании Сандры Буллок на ум могут прийти такие киноработы, как «Скорость», «Мисс Конгениальность» или «Дом у озера».

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