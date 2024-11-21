Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором болезненных фантазий

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти.
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