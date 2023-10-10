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Закон, порядок, государство

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Группа Стаса Намина "Цветы" выступит в Уссурийске

Группа Стаса Намина "Цветы" выступит в Уссурийске

5 ноября на сцене ДОРА с праздничным концертом выступит группа Стаса Намина "Цветы" (12+). У поклонников группы есть уникальная возможность насладиться любимыми хитами: "Звездочка моя ясная" (12+), "Честно говоря" (12+), "Больше жизни" (12+), "Рано прощаться" (12+), "Летний вечер" (12+), "Мы желаем счастья вам" (12+) и многие другие, сообщили ИА UssurMedia организаторы.

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